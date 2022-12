Quel giorno | in Scozia | il calciatore italiano a cui Gianluca Vialli ha stravolto la vita

(Di martedì 27 dicembre 2022) Tutti stretti attorno a, che resta ricoverato a Londra, impegnato nella battaglia più difficile,la contro il tumore al pancreas. Come è noto, le condizioni del campione si sono recentemente aggravate, costringendolo a sospendere il suo impegno con la nazionale di Roberto Mancini (la comunicazione dello stop all'impegno azzurro è arrivata poco più di un mese fa). In questi giorni a Londra si sono alternati familiari ed amici, tutti al fianco del "gemello del gol", dell'ex centravanti di Sampdoria, Juventus, Chelsea e Cremonese. Numerosi i messaggi di affetto, gli auguri di pronta guarigione. E tra i molti che vogliono dare tutta la loro forza aora c'è anche Samuele Dalla Bona, ex centrocampista del Milan e del Chelsea. Parlando con la Gazzetta dello Sport, ...

LA NAZIONE

Ma nei suoi ricordi recenti non c'è spazio per pensare abambino abbandonato, troppo urgente il pensiero della vita da affrontare,dopoLa su picola impresa, danon si fermò mai. Neanche durante la Seconda Guerra Mondiale, quando convertirono la produzione e iniziarono a fabbricare le ceste porta munizioni e le stuoie per ... Il Santo Stefano di sangue del ’43 "Onori ai caduti sotto le bombe" Il messaggio struggente di Marina, la figlia maggiore di Fabian O’Neill: “Ho sempre voluto capire cosa fosse così forte che sentivi e ...Rosa Perrotta in ospedale con il figlio il giorno di Natale: Ethan è caduto. Sembrava un incidente banale, ma è stato meglio controllarlo.