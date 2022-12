Qualiano | svaligiano la canonica mentre il parroco celebra la messa di Natale

(Di martedì 27 dicembre 2022) A, in provincia di Napoli, malviventi hanno forzato la porta dellaproprioilstavando ladi. “Hanno svaligiato lama non mi hanno tolto la gioia del”. Lo ha denunciato sui social ildella chiesa Maria Santissima Immacolata di(Napoli), Francesco Martino nel videoggio

Il sacerdote Francesco Martino denuncia il furto in un video messaggio sui social: centinaia messaggi solidarietà. Le camicie del parroco annodate in una corda per scappare ...Stampa “Hanno svaligiato la canonica ma non mi hanno tolto la gioia del Natale”. Lo ha denunciato sui social il parroco della chiesa Maria Santissima Immacolata di Qualiano (Napoli), Francesco Martino ...