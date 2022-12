Qualiano | furto durante l’omelia di Natale | la denuncia del parroco

(Di martedì 27 dicembre 2022) Ladri in una chiesa a, propriola Santa messa di, a raccontare i dettagli il, cosa ha detto su Facebook I fatti si sono svoltila messa di, quando i fedeli erano all’interno della chiesa ad ascoltaredellocale, Francesco Martino. Alcuni ladri si sono introdotti in chiesa per rubare, il prete ha raccontato come sono andate le cose tramite un video pubblicato sul suo account Facebook.in chiesa (Screenshot da Facebook)Molto dure sono state le parole pronunciate dal prete dinel video pubblicato su Facebook per raccontare la triste vicenda. Ha iniziato dicendo che il male prende il sopravvento, ha ...

Calabria 7

'Hanno svaligiato la canonica ma non mi hanno tolto la gioia del Natale'. Lo ha denunciato sui social il parroco della chiesa Maria Santissima Immacolata di, Francesco Martino nel videomessaggio di auguri ai fedeli. I ladri hanno forzato la porta della canonica proprio mentre il parroco stava celebrando la messa di Natale. Hanno rotto la ...Ora i 3 dovranno rispondere di concorso inaggravato. Per loro anche sanzioni amministrative ... Il tutto è avvenuto ae Giuliano. Come reso noto in un comunicato delle forze dell'ordine, ... La video denuncia del parroco: "Furto nella canonica mentre ... Furto a Qualiano, in provincia di Napoli, dove dei malviventi hanno forzato la porta della canonica mentre il parroco stava celebrando la messa di Natale ...Il sacerdote Francesco Martino denuncia il furto in un video messaggio sui social: centinaia messaggi solidarietà. Le camicie del parroco annodate in una corda per scappare ...