Quale identità per l’Italia? Ecco il vero problema del Paese

(Di martedì 27 dicembre 2022) La crisi politica, sociale e culturale italiana sembra senza precedenti dai tempi della sua unità, forse per questo bisogna ripartire dalle basi.per secoli era stata divisa politicamente pur avendo una geografia facilmente identificabile e una lingua comune. Questi due mattoni, che avevano convissuto bellamente separati da sempre, sono stati legati dalla calce romantica di una idea di nazione nell’800, come accadeva alla Germania e ad altri Paesi prima in Europa poi nel mondo. La spinta del romanticismo nazionalista ha prodotto il mondo di oggi. Ciò era mosso dall’unica nazione multi etnica, gli Usa, che ha favorito l’indipendentismo nazionalista, spesso artificiale, del secolo scorso anche contro le istanze di potenze coloniali come Francia o Gran Bretagna sue alleate. Tale indipendentismo nazionalista e romantico del resto era figlio del processo storico ...