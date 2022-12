Agenzia ANSA

Alcuni Stati impiegano anni per farlo", ha affermato il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko che stamani ha incontratoal Museo di San Pietroburgo, dopo il meeting di ieri sera, come ...I grandi referenti di questo dissenso dal papa,e Trump per dirla un po' semplicisticamente, ... Superare il clericalismoovviamente delle resistenze, non è facile riuscirci, ma se esiste ... Putin incontra Lukashenko al museo di San Pietroburgo - Europa "Nel corso di un colloquio informale questa mattina con il presidente russo Vladimir Putin siamo riusciti a mettere a punto molte questioni. (ANSA) ...Putin usa a piene mani la propaganda che insieme con il bavaglio garantiscono che si ascolti la voce unica del potere. E poi c'è il gruppo Wagner ...