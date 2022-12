Putin è così obsoleto da risultare incomprensibile agli occhi occidentali

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 dicembre 2022) A distanza di dieci mesi dall’invasione dell’Ucraina, e dopo l’annessione degli oblast del Donbass,tra un missile e l’altro si dichiara disposto a negoziare la pace, mentre ogni giorno affiorano nuove prove dei crimini compiuti dai militari russi contro la popolazione dell’Ucraina. Zelensky diffida, a ragione, dell’offerta di. Molti commentatori hanno tentato di analizzare le cause di questa guerra assurda, ma pochi hanno valutato il quadro di insieme che emerge dalle guerre precedenti di, dai suoi discorsi, dstrumenti usati per costruire il consenso interno e dall’eliminazione fisica degli oppositori. In effetti le paci disono sempre state imposte a condizioni gravosissime per l’ex avversario: in Cecenia è stata imposta la dittatura filorussa dei Kadyrov, padre e ...