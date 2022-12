Pulisic in fuga da Londra | Juventus e Inter pronte all’offerta

Leggi su dailynews24

(Di martedì 27 dicembre 2022)sembra intenzionato ad andar via il prima possibile dal Chelsea, con varie squadread accaparrarselo Il calciatore statunitense non sembra avere più così tanto spazio a Stamford Bridge e con le troppe aspettative su di lui sin dal suo arrivo sembra non ci possa essere più una via per continuare insieme. Il Chelsea L'articolo