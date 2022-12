Agenzia ANSA

Ilha annunciato su Twitter di aver raggiunto un accordo con il Liverpool per il trasferimento a gennaio, ai Reds, dell'attaccante esterno Cody Gakpo, 'stella' dell'Olanda ai recenti ...4 Il Liverpool piazza il primo colpo del suo mercato invernale. I Reds hanno trovato l'accordo con ilper Cody Gakpo. Lo ha comunicato il club olandese. L'attaccante classe 1999 si è messo in mostra nei Mondiali in Qatar con l'Olanda con tre gol messi a referto. Un'operazione da oltre 35 ... Psv Eindhoven annuncia cessione Gakpo al Liverpool - Calcio Non sarà in Italia e quindi neanche alla Juventus il futuro di Cody Gakpo. Il PSV Eindhoven, infatti, ha comunicato con un tweet di aver raggiunto un accordo ...PSV e Liverpool hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Cody Gakpo alla squadra guidata da Jurgen Klopp. Lo ha comunicato lo stesso Psv ...