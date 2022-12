Prossima fermata Natale | tutto quello che c’è da sapere sul film

(Di martedì 27 dicembre 2022): trama, cast e streaming delStasera, martedì 27 dicembre 2022, alle ore 21,20 su Rai 2 va in ondaromantico del 2021 diretto da Dustin Rikert. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Ilracconta che Angie, una donna che continua a chiedersi come sarebbe la sua vita se avesse sposato un ex fidanzato che è diventato un famoso giornalista sportivo. Grazie a un treno magico che viaggia nel tempo, “condotto da Christopher Lloyd (Ritorno al futuro)” Angie ha una seconda possibilità nella sua vita di 10 anni fa, che la riunisce anche con sua madre, interpretata da un compagno Ritorno al futuro stella, Lea Thompson…...

SuperGuidaTV

Su Rai Due dalle 21.20: Natale. Un moderno 'Canto di Natale' in cui Angie, dottoressa in carriera, riesce ad avere una seconda possibilità, su un treno magico, grazie alla magia del ......aveva usato il cellulare alla guida (D'Aquino ha chiarito che gli animali le avevano tagliato la strada e si era praticamente, NDA). Fra le risposte anche quella di Luca Bottura: 'La... Prossima fermata: Natale, cast e trama film Alcol ai minori, maxi ispezione nei locali di Osimo. Fermati oltre cento veicoli a Castelfidardo: automobilista alla guida ubriaco ...Per la prima serata in tv, su RaiUno alle 21.25 verrà proposta la visione del film “Aladdin”. Aladdin è un ragazzo poverissimo che campa di espedienti e furtarelli nella città di Agrabah. Quando incon ...