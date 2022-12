Pronostico Leeds - Manchester City | multigoal 1 - 2 casa a quota 1 76

(Di martedì 27 dicembre 2022) Riprende la Premier League anche per il: dopo la vittoria contro il Liverpool in Carabao Cup, i ragazzi di Guardiola sono ospiti del(15esimo in classifica). Lo scorso anno 11 ...

Calcio d'Angolo

- MANCHESTER CITY: MULTIGOL CASA 1 - 2 QUOTA BONUS 1.76 fino a 100 di benvenuto VERIFICA 1.73 fino a 100 di benvenuto VERIFICA 1.72 fino a 460 di benvenuto VERIFICA VEDI GLI ALTRI ...... ma hanno un solo punto in meno nei confronti del gruppetto formato da Everton, West Ham e. E ... IlIl Manchester United è in serie positiva ed ha vinto tutte e cinque le ultime partite ... Leeds - Manchester City: pronostico, formazioni e dove vederla in ... Il City a caccia della vittoria per non perdere il treno Arsenal, padroni di casa a soli due punti dalla zona retrocessione ...ROMA - Nel posticipo del Boxing Day, a chiudere la 17ª giornata di Premier League, si sfidano Leeds e Manchester City, con i Citizens determinati a ...