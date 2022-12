Prima di San Silvestro | cosa passerà in consiglio comunale

Leggi su anteprima24

(Di martedì 27 dicembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiDomani e dopodomani sono convocati due importanti consigli comunali in via Verdi. Rappresentano due appuntamenti fondamentali per chiudere il 2022 con i conti a posto e con una programmazione per l’anno nuovo già avviata. Laseduta sarà incentrata sull’approvazione del bilancio consolidato, un’occasione che testerà anche la tenuta della super maggioranza del sindaco Gaetano Manfredi. Ma all’ordine del giorno ci sono anche altri provvedimenti che non hanno mancato di far discutere, dentro e fuori l’aula consiliare. Due in particolare derivano dagli impegni presi con il Patto per Napoli, l’accordo grazie al quale il governo centrale si è impegnato, il 29 marzo scorso, a trasferire nelle casse del capoluogo partenopeo 1,2 miliardi di euro nei prossimi 20 anni. Si tratta dell’incremento dell’aliquota Irpef dello 0,1% a decorrere dal ...