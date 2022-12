Premier | il Chelsea vince dopo 72 giorni e risale LIVE | Man United-Nottingham Forest 0-0

Calciomercato.com

Dopo le partite di ieri, è terminata oggi con due sfide la 15esima giornata diLeague , il primo campionato top a riprendere dopo il Mondiale: alle 18.30 ildi Graham Potter , reduce ...Paragonato anche al nuovo idolo della tifoseria del Newcastle adesso secondo in, il 18enne del Vasco da Gama è vicinissimo al trasferimento al- ormai ha quasi vinto il testa a testa ... Premier: il Chelsea vince e risale. LIVE: alle 21 Man United-Nottingham Forest Dopo tre sconfitte consecutive, i Blues archiviano la pratica già nel primo tempo: apre Havertz e raddoppia Mount, entrambi di ritorno dall'avventura in Qatar con le rispettive nazionali. Londinesi ch ...I blues ritrovano la vittoria in campionato dopo 72 giorni: bastano i gol nel primo tempo di Havertz (al quarto centro stagionale in Premier) e Mount per piegare la squadra di O'Neil, al quinto ko nel ...