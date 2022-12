Potentissima preghiera per vincere le paure che ci paralizzano

In Terris

Ad esempio: 'Fermate o Santi / del nostro cielo / il diabolico assalto / con l'umile /'; oppure: 'Andare per trasalimenti / da quest'esilio ad un altro / costantemente ...... alle 10,30 la Comunità parrocchiale di Sant'Agostino si raccoglierà insul luogo della ...quel tempo di povertà diffusa e di grave malessere dove la crisi degli alloggi era una"... La più potente arma cristiana è la preghiera "Adda passà 'a nuttata": l'arcivescovo di Napoli, don Mimmo Battaglia, cita Eduardo De Filippo nella lettera di Natale diffusa oggi, per invitare i fedeli alla speranza. (ANSA) ...La diocesi di Bari e la Cei organizzano la veglia di preghiera: ecco quale sarà la richiesta di intercessione per il .... Lo annuncia l'arcivescovo di Bari - Bitonto, monsignor Giuseppe Satriano , in ...