Pioli suona la carica al Milan | lanciata la sfida al Napoli per lo Scudetto!

(Di martedì 27 dicembre 2022) Stefanoha rilasciato un’intervista a “I re del calcio“, trasmissione che andrà in onda il 29 dicembre alle 23:45 su Italia Uno. Sportmediaset.it ha anticipato quelle che saranno alcune delle dichiarazioni del tecnico rossonero. Sullo scudetto dello scorso anno: “La volontà del club era quella di investire sui giovani, per questo motivo ci aspettavamo di arrivare a vincere più tardi. Ci siamo riusciti quasi subito, è chiaro che per noi il 2022 è stato un anno molto speciale”.scudetto: “La quota scudetto quest’anno si alzerà” Ilsta viaggiando a ritmi elevatissimi, manon sembra voler mollare la presa: “Bisogna pensare di poterlo ancora vincere, assolutamente. Chiaro che se ilcontinua così può fare più di 100 ...

... Il Milan deve credere nella rimonta sul Napoli - dice Stefano- così come l'anno scorso ha creduto in uno scudetto che inizialmente sembrava impossibile. Una gioia che l'allenatore ha ...Il campanello d'allarmequando passi la palla al portiere che la ridà per poi riceverla per ... ma questa sera, a caldo, è caduto nello stesso errore che rimprovero spesso a, cioè di dare ... Milan, Pioli suona la carica: "Rimonta sul Napoli Io ci credo" La pausa per i mondiali del Qatar è quasi terminata e tra una settimana ricomincerà il campionato di Serie A con il Milan che dovrà continuare la sua ...Il Milan crede nella rimonta sul Napoli per lo scudetto. Stefano Pioli è protagonista dello speciale 'I re del calcio' in onda il 29 dicembre alle 23.45 su Italia 1 e Sportmediaset.it ha rilasciato ...