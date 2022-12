Pinilla contro Emiliano Martinez | “Chi è per prendere in giro Mbappé?”

TUTTO mercato WEB

A Belo Horizonte, nel mondiale casalingo che terminerà con la disfatta (1 - 7)la Germania, ... E dal dischetto è la fiera degli errori: sbagliano i brasiliani Willian e Hulk e i cilenie ...... Corini, Vasquez, Simplicio, Bresciano, Ilicic, Miccoli, Luca Toni, Belotti, Amauri,, ... gli stop con l'Ascoli (2 - 3) e sul campo della Reggina (3 - 0), il successo per 1 - 0il Genoa e ... Pinilla contro Dibu Martinez: "Chi è per prendere in giro Mbappé Gli ha segnato 4 gol" Anche l'ex bomber di Serie A si è espresso contro i comportamenti antisportivi del Dibu Martinez nei confronti della Francia e di Mbappé.Anche Mauricio Pinilla si scaglia contro Emiliano Martinez e le sue provocazioni nei confronti di Kylian Mbappé. A ESPN Chile, l'ex attaccante del Cagliari ha dichiarato: "Chi ...