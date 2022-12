Petito e la tradizione della commedia dell’arte napoletana in scena al Teatro Tram fino all’8 gennaio

(Di martedì 27 dicembre 2022) Un nuovo debutto per una produzione targata: durante le festività natalizie vede il suo esordio “Don Felice Sciosciammocca creduto guaglione ‘e n’anno“, di Antonio, con Roberto Capasso (che ne cura anche adattamento e regia), Nello Provenzano, Valentina Martiniello, MiriamCorte.inalUna farsa di, ritenuto l’ultimo grande interpretemaschera di Pulcinella, che riesce a rendersi attuale pur senza perdere il gusto di und’altri tempi. Don Felice, fantasioso ma squattrinato studente, si imbatte in un manesco e irascibile scarparo (Pulcinella), padre di una bella fanciulla e di un pargoletto di un anno. Galeotto fu un paio di scarpe ...

Realtà Sannita

Così si dà il via a questa gustosa burletta, come direbbe Antonio, che ha avuto il merito di ... "È il mio terzo appuntamento da regista con il teatro dinapoletana " spiega Roberto ...Non è superfluo richiamare l'attenzione di chi legge sulla circostanza che, per antica, ... Ricordando così il personaggio interpretato da Antonio, famoso attore napoletano d' antan, ... In primo piano - Palio dei Presepi 2022: i vincitori La farsa di Petito adattata, diretta e interpretata da Roberto Capasso con Nello Provenzano, Valentina Martiniello e Miriam Della Corte ...Con 878 voti Angela Trotta si aggiudica l'edizione 2022 del 'Palio dei Presepi', il concorso natalizio organizzato dalla Pro Loco Samnium. Sul podio ...