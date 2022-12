Perché Mediaset ha trasmesso lo show di Federica Panicucci dalle 2 alle 4 di notte?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 dicembre 2022) Una svista che fa gridare all’autogol o una scelta aziendale legata a budget e a motivazioni interne? Nelladi Natale, tra il 25 e il 26 dicembre, Italia 2 haduequattro di, la prima puntata della nuova edizione di “Back to school”. Gli spettatori nottambuli hanno potuto vedere in anteprima le immagini delloprevisto a marzo 2023 su Italia 1. Immagini rilanciate subito sui social, in primis quelle di, la conduttrice di “Mattino 5” subentrerà a Nicola Savino che ha lasciatoper trasferirsi a Sky. Le prime immagini della seconda edizione di #BackToSchool condotta da @fedee andata in onda questain ...