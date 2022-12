(Di martedì 27 dicembre 2022) Le diverse conformazioni dei due continenti fanno spesso la differenza per i fenomeni meteorologici invernali

Il Post

... il Natale ci invita ad uscire da noi stessisolo nella relazione con l'Altro e gli altri ... Moraglia evidenzia: 'La guerra, con cui anche insiamo tornati a confrontarci, ci ricorda che l'..."Non sono al meglio - dice Erika -devo arginare un problema ad una spalla ma proveremo ... da marzo e aprile inizieremo a girare l'e il Mondo per prendere parte ai Future del circuito ... Perché in Europa non c’è il gran freddo che ha colpito il Nord America