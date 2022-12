Perché il liberalismo ha perso e l’Italia è statalista

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 27 dicembre 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/12/WhatsApp-Video-2022-12-27-at-09.26.48.mp4 Scrive Nicola Porro nel suo ultimo libro, Il Padreterno è liberale, a proposito di Antonio Martino: “Questo è quello che vorrei di lui fosse ricordato: l’ironia, la consapevolezza che niente è per sempre, la leggerezza, la convinzione che seriosità è solo dei fessi.” Ecco se avete una o due ore da dedicare alla lettura in queste festività, questo è il libro giusto per voi. Per approfondire: “È fottuto”, “Mi fa impazzire”. Ed è scontro sul reddito grillino Automotive, woke, Cina: l’Occidente si è rincretinito “I liberali al governo? Inesistenti. Ma alzare il tetto al contante non è uno scandalo” Cos’è questo testo? Tante cose insieme. Sicuramente è un omaggio affettuoso alla figura di Antonio Martino, ma è anche il tentativo di delineare un profilo intellettuale e morale di ...