“Perché è andata così” Alessandra Amoroso | la verità dopo le voci su Sanremo 2023

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 27 dicembre 2022) Anche quest’anno non la vedremo a. Si tratta di una delle migliori cantanti italiane che si è fatta notare per la volta partecipando ad Amici di Maria De Filippi e da quel momento ha spiccato il volo. Con i suoi concerti riempie gli stadi di tutta Italia e riesce a far cantare anche generazioni lontane tra loro. Ma per lei non ci sarà nella vetrina di. Amadeus al TG1 ha comunicato l’elenco dei big in gara e non figura il nome di, la cantante salentina da 3,8 milioni di fan su Instagram, 1,6 milioni su Twitter. Un successo enorme per lei che non sarà sul palco dell’Ariston. Proprio nel momento in cui il Festival è tornato a essere un evento centrale, molto seguito e altrettanto amato. Tanti artisti della musica italiana in questi anni – prima con Carlo Conti e ...