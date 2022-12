Pensionato ucciso in casa nel ragusano | indagini serrate a Ispica

Leggi su iltempo

(Di martedì 27 dicembre 2022) Palermo, 27 dic. (Adnkronos) - Proseguono le, nel, dopo l'omicidio di Giuseppe Barone, ildi 79 anni, trovato cadavere ieri nella sua abitazione in contrada Margio. Sul corpo, in particolare sul volto e sul dorso della mano, gli investigatori dell'arma hanno trovato segni di violenza. Sarà l'autopsia, che sarà eseguita nelle prossime ore, a chiarire se a provocarli siano stati pugni o un'arma improvvisata. A dare l'allarme ieri mattina sono stati alcuni familiari: preoccupati perché l'uomo, che viveva insieme alla madre da una settimana, ricoverata però in ospedale, non rispondeva al telefono si sono recati a, facendo la macabra scoperta. L'anziano era esanime nel letto. I carabinieri hanno accertato che la porta d'ingresso era stata forzata, mentre ...