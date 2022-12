Pd Sannio | ‘Bonacciniani’ allo scoperto | per la Schlein pronti lettiani e sinistra

Leggi su anteprima24

Tra vicende commissariali e dinamiche congressuali per l'universo Dem sannita non saranno giorni noiosi quelli a cavtra la fine e l'inizio dell'anno. Sul primo punto, dopo le audizioni della scorsa settimana (leggi qui e qui), Giovanni Cacciano e Mino Mortaruolo aspettano una nuova chiamata dalla Capitale. Una attesa che si annuncia tutt'altro che lunga visto che Marco Meloni, coordinatore della segreteria nazionale del Pd, dovrebbe farsi vivo già nel pomeriggio – al massimo nella mattinata di domani – per riconvocare le parti ad horas, sempre nella Capitale. La sensazione – considerata pure la prudenza con cui si rilasciano dichiarazioni – è che il Nazareno voglia esperire l'estremo tentativo per giungere a una gestione meno traumatica possibile della fase commissariale. Tentativo che appare destinato comunque a fallire, data ...