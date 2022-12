Parte dalla Reggia di Caserta un nuovo progetto di raccolta degli imballaggi

Leggi su formiche

(Di martedì 27 dicembre 2022) Non poteva esserci luogo più suggestivo per chiudere in bellezza i “festeggiamenti” per i 25 anni di attività del Conai: ladi, sito Unesco Patrimonio dell’Umanità. L’occasione è stata la presentazione delper dotare ladi un sistema didifferenziata. Il primo di una serie che potrà essere esteso ai restanti 55 siti Unesco in Italia: “unpilota delle nuove Linee guida sviluppate da Conai per la tutela dei luoghi di interesse storico, archeologico e architettonico, in linea con l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite”. Sono stati creati e posizionati 161 contenitori per i rifiuti dio sulla base di un design coerente con l’impatto visivo delladi. Cinque le tipologie di ...