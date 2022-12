Parma | Buffon e il momento negativo | 'Così non va bene! Ho una sola soluzione'

(Di martedì 27 dicembre 2022) Ancora bloccato da un infortunio, il portiere delGigigira pagina dopo il 2-2 col Venezia: "Quando le cose non vanno come...

Calciomercato.com

Numerosi gli infortunati anche in casa, daa Mihaila, passando per Inglese e Camara. Pecchia, tuttavia, ritrova Benedyczak e Romagnoli , che partiranno dalla panchina. In attacco Man e ...Gianluigitorna a parlare della sua luna esperienza con la Nazionale italiana: le dichiarazioni del portiere delPer celebrare i 20 anni di collaborazione con Puma, la FIGC ha pubblicato un video ... Parma, Buffon e il momento negativo: 'Così non va bene! Ho una ... Venezia-Parma è una partita di Serie B e si gioca lunedì alle 15:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.Gianluigi Buffon, portiere del Parma, ha raccontato le emozioni vissute dopo la vittoria del Mondiale del 2006 con l’Italia Intervistato dai canali ufficiali della Nazionale Italiana, Gianluigi Buffon ...