Paola Caruso torna a parlare del figlio | dettagli sulla malattia e duro sfogo FOTO

(Di martedì 27 dicembre 2022) In questi giorni,ha spiazzato i suoi fan raccontando di un grave problema che ha colpito suoMichelino. La donna ha ammesso di essere stata costretta a rientrare anticipatamente dalla sua vacanza a Dubai a causa di problematiche alquanto serie. La showgirl, però, è troppo affranta dal dolore, pertanto, non ha voluto L'articolo proviene da KontroKultura.

Today.it

ha deciso di replicare ai tanti haters che l'hanno attaccata dopo il suo ritorno sui social. La soubrette, a seguito di una lunga assenza aveva chiarito che il suo silenzio era dovuto ..., pochi giorni fa, ha raccontato che suo figlio Michele, nato nel 2019, sta affrontando un momento delicatissimo e che è stato costretto a doversi sottoporre a delle terapie dopo aver ... Paola Caruso, dimagrita, torna a mostrarsi col figlio dopo la disgrazia. Ma piovono offese: "Sei irriconoscibile" La showgirl Paola Caruso era sparita dai social da un mese. E’ ricomparsa solo poche ore fa per spiegare cosa le è successo. La 37enne era in vacanza in… Leggi ...Via Instagram, Paola Caruso si è scagliata contro gli haters che mettono in dubbio la malattia del figlio Michele.