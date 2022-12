Padova | donna trovata morta in casa insieme al marito in fin di vita Una figlia accusa la sorella | «È stata lei»

(Di martedì 27 dicembre 2022) Unainoggi, 27 in via Galilei a San Martino di Lupari (). Ancora ignote le cause che hanno portato al decesso. A quanto si apprende dalle prime...

Adnkronos

... mentre il 24 si terrà la premiazione di Cna Agroalimentare ai propri associati, articolata in tre categorie: carriera, innovazione, giovane promessa e gelateria con titolare d'azienda. Tante ...La drammatica vicenda si è consumata a San Martino di Lupari, a. Si indaga per omicidio.trovata morta in casa, anche il marito è in gravi condizioni: l'allarme è stato dato dalla figlia ... Padova, donna uccisa a coltellate in casa: grave il marito Sulla sua posizione vige il massimo riserbo al momento. Era stata la sorella ad avvisare i sanitari e le forze dell'ordine.Macabra scoperta stamane a San Martino di Lupari (Padova), dove una donna di 84 anni è stata massacrata e uccisa mentre il marito 89enne è stato ferito gravemente. L’allarme è… Leggi ...