Pablo Picasso | il postribolo segreto | la scoperta a luci rosse

(Di martedì 27 dicembre 2022) Una lettura avvincente, come capita spesso con la saggistica anglosassone: la storia dell'arte spiegata attraverso lo studio, il luogo di riflessione e di lavoro che nel presente si definisce prevalentemente come un cubo bianco, con pochi segni, essenziale e pratico. Per ogni epoca, e in ogni latitudine, c'è stata una diversa idea e funzione dello studio, da bottega artigiana a pensatoio, da stanzino sacrale a, da spazio di rappresentanza e vendita a rifugio dalla banale vita domestica. "Lo studio d'artista. Una storia culturale" di James Hall, critico e storico dell'arte inglese, docente all'Università di Southampton, collaboratore di diverse testate e autore di numerosi volumi, è uno di quei libri perfetti da regalare per un Natale di qualità. Lo pubblica Einaudi e costa 36, non troppo se consideriamo la quantità di illustrazioni e le quasi 300 pagine. Il ...