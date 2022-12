Ounahi | Sappiamo che ci sono club interessati a me | sceglierò quello che mi convincerà di più sotto l' aspetto sportivo

Leggi su terzotemponapoli

(Di martedì 27 dicembre 2022) Azzedine, centrocampista dell'Angers, ha rilasciato alcune dichiarazioni come riporta Tuttosport, ecco le sue parole: "È stato l'Angers a darmi la possibilità di disputare il Mondiale e mostrare le mie qualità al mondo. Se non fossi stato titolare in un campionato come la Ligue 1 non avrei avuto la possibilità di giocare la Coppa del mondo a 22 anni. Ed è per questa ragione che considero l'Angers come un passo molto importante nella mia carriera. Orache cimoltichiamato a fare una scelta. Dovrò prendere una decisione importante per la mia carriera e dovrò farlo in maniera corretta. Nonancora cosa succederà. Potrei firmare con il nuovoe andare via subito o firmare e restare qui fino ...