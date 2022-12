(Di martedì 27 dicembre 2022) Un giorno in più. Dopo avere occupato la commissione, protestato sulla stampa e sui social e fatto appello al presidente del Senato Ignazio La Russa, le, per una volta unite, riescono a ottenere...

Gazzetta del Sud

Nel frattempo la relazione, quando sono quasi le cinque, ancora non si vede e lechiedono al presidente del Senato di rivedere i tempi delle votazioni. Far slittare la manovra a giovedì, ...Ovviamente duro invece il commento delle. Duro il leader del M5S Giuseppe Conte, che ... Il capogruppo del Pd alla Camera Debora Serracchiani si è cosìalla maggioranza: 'Tagliate i ... Opposizioni in rivolta, slitta l'ok finale alla manovra: previsto giovedì mattina Un giorno in più. Dopo avere occupato la commissione, protestato sulla stampa e sui social e fatto appello al presidente del Senato Ignazio La Russa, le ...È scontro nella maggioranza dopo che martedì, davanti alla rivolta delle opposizioni, è sfumata last minute per decisione della premier Giorgia Meloni e del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ...