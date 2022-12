Ong | minori | baby gang e stalker | arriva il nuovo decreto Sicurezza

(Di martedì 27 dicembre 2022) - Oggi riunione al Viminale. Tra le norme più discusse quella che riguarda il codice di comportamento in mare per le Organizzazioni non governative, interventi anche per contrastare la violenza contro ...

Il Riformista

- Oggi riunione al Viminale. Tra le norme più discusse quella che riguarda il codice di comportamento in mare per le Organizzazioni non governative, interventi anche per contrastare la violenza contro ...... daspo esteso ai minorenni che fanno parte delle baby gang , codice di comportamento per leche ...gang - prosegue il Corriere - è stato deciso di ampliare l'applicazione del daspo anche ai, ... Decreto Sicurezza, cosa prevede: le nuove regole per Ong, contro violenza donne e criminalità minorile Oggi riunione al Viminale. Tra le norme più discusse quella che riguarda il codice di comportamento in mare per le Organizzazioni non governative, interventi anche per contrastare la violenza contro l ...Pene più severe contro chi"minaccia le donne, daspo esteso ai minori che fanno parte di"babygang"e un nuovo"codice di comportamento per le Ong"che effettuano salvataggi in mare. Sono questi i capisald ...