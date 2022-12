Omicidio nel Padovano | anziani massacrati in casa | la figlia sotto torchio

RaiNews

... dopo essere rientrata dal Belgio è stata rintracciata e arrestata dai carabinieri che l'hanno poi portatacarcere di Trani. Per l'di Melillo è stato condannato anche l'ex marito della ...... o ad uncon tentato suicidio. Dalle stanze non mancavano nè denaro, nè preziosi. Sulla ...passato dei due anziani coniugi nessuna ombra. La figlia maggiore aveva lavorato tempo addietro ... Cadavere di un pensionato trovato in casa nel Ragusano. Si tratterebbe di omicidio L'interprete di Benoit Blanc ha ammesso di non aver mai compreso a pieno perchè i social siano impazziti per il modo in cui Evans indossava il maglione.E il giorno nel quale aveva ricevuta la comunicazione il Gravante nel ... rinviare al giudizio della locale Corte di assise Luigi Gravante per rispondere di omicidio volontario; lo stesso va assolto ...