(Di martedì 27 dicembre 2022) Tartaglione (Arimo) a Huffpost: "Restiamo un'eccellenza, ma la possibilità di perdere punti non è remota". I meriti della legge del 1988 che ha introdotto la messa alla prova per i ragazzi che commettono reati. "Inrispetto agli altri Paesi la delinquenzaè quasi nulla, ma lanciamo gli allarmi sulle baby gang"

... su richiesta di Redattore Sociale commenta la situazione degli istituti penali per minorenni all'indomani della fuga di sette ragazzi daldi Milano. "all'impatto del covid e della ...Proprio il presidente di Antigone, Patrizio Gonnella, ci ha detto: "I fatti delnon vanno ... "È crudele costringere dal primo gennaio le 700 persone, che daun annoa lavorare ... Oltre il Beccaria: la giustizia minorile in Italia funziona, malgrado l'incuria dello Stato Così Daniela Caputo, segretario generale dell'Associazione Dirigenti e Funzionari di Polizia Penitenziaria, ai microfoni di Radio Cusano Campus. "Situazioni preoccupanti che dimostrano quanto sia nece ...Tartaglione (Arimo) a Huffpost: "Restiamo un'eccellenza, ma la possibilità di perdere punti non è remota". I meriti della legge del 1988 che ha ...