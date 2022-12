Oggi è un altro giorno | Maurizio Costanzo irrompe | È questa la cosa più romantica che ho fatto

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 27 dicembre 2022) Serena Bortone ospita in studio aè un: eccoha rivelato sul romanticismo delle sue storie d'amore,ne penserà Maria De Filippi? Serena Bortone ospita nello studio diè unil grandeche presenta come pioniere del costume e della televisione italiana. Con un sonante "Piantala"saluta il pubblico di Rai Uno e presenta il suo nuovo libro. Con un omaggio a Raffaella Carrà la Bortone apre la sua intervista aripercorrendo la storia della televisione italiana senza dimenticare Rosario Fiorello di cuiè molto amico. In studio ad ...