Oggi 27 dicembre | San Giovanni Evangelista | Il discepolo amato dal Signore

(Di martedì 27 dicembre 2022) Solo uno degli Apostoli non finirà martirizzato come Stefano, il Protomartire festeggiato ieri dalla Chiesa: San, il «prediletto» del Maestro che morirà quasi centenario. San, primo a seguire ile autore del quarto vangelo e dell’Apocalisse, ha come simbolo un’aquila, perché l’aquila ha saputo volare alto in alto e contemplare Dio: L'articolo27: SanIldalproviene da La Luce di Maria.

Adnkronos

Le prime pagine dei quotidiani sportivi diin edicola: Tuttosport, Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport e Tuttosport rappresentano i principali quotidiani sportivi in Italia. Punto ...Anche in questo 262022 la città si è stretta attorno ai suoi atleti all'interno del Palazzetto di via Sabin nella cinquantunesima edizione. Quella diè stata una vera e propria festa dopo le ultime due ... Covid oggi Sardegna, 220 contagi: bollettino 25 dicembre Maglia d’argento, nella classifica al rovescio dell’inquinamento dell’aria, per San Vitaliano: 68(il dato è aggiornato al 18 dicembre) le giornate di sforamento della soglia di 50 microgrammi per ...Si registra assenza di precipitazioni. Meteo Porto Ercole 3 giorni Martedì 27 Dicembre: giornata caratterizzata da nuvolosità di passaggio, temperatura minima 13°C, massima 16°C. Entrando nel ...