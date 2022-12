Nuovo decreto Sicurezza | novità  per Ong | baby gang e violenza sulle donne

(Di martedì 27 dicembre 2022) Potrebbe arrivare domani, o al più tardi nei primi giorni del 2023, il via libera del governo alche stabilisce nuovi limiti all'azione delle Ong che operano nel soccorso dei migranti in mare, ma anche provvedimenti su minori,. Le nuove misure imporrebbero ad esempio alle Ong di effettuare un solo salvataggio alla volta e dovranno seguire le istruzioni della Guardia Costiera. Chi non segue le regole va incontro a sanzioni ed al possibile sequestro della nave. Si inaspriscono le normative sui minorenni che fanno parte delle; tra queste anche il divieto di usare il cellulare. Pene più severe per chi minaccia lee non rispetta i provvedimenti già imposti. ...

Pene più severe contro chi minaccia le donne, daspo esteso ai minori che fanno parte di babygang e un nuovo codice di comportamento per le Ong che effettuano salvataggi in mare. Sono questi i ...Il governo Meloni prepara un nuovo decreto Sicurezza che arriverà sul tavolo del Consiglio dei ministri nei prossimi giorni: ci sono novità per le Ong che salvano i migranti, ma anche per le baby gang ...