Nuova Juve | nuovo Allegri | orgoglio e reazione per fare come l' Italia

Sport Mediaset

E così è nata ufficialmente la ", con la lista presentata da Exor dei cinque componenti del nuovo Consiglio d'Amministrazione. Non ci sono uomini di sport, almeno per ora, ma un governo tecnico che - nei suoi profili - ......e in Italia siamo alle prese con i processi per le (presunte) falsificazioni di bilancio die ... Diario As spiega nel dettaglio cosa prevede questastretta, a cominciare dal disinnesco delle ... Nasce la nuova Juve con Scanavino e Ferrero: ecco chi fa parte del Cda - Sportmediaset Secondo il Corriere dello Sport, il mese di gennaio si rivelerà decisivo anche per Jakub Kiwior (22) dello Spezia. Nei radar di Juve, Napoli, Milan, Roma, Borussia Dortmund e dei club della Premier ...Exor, azionista di maggioranza della Juventus (63,8% del capitale sociale) ha depositato la lista di candidati per il nuovo consiglio di amministrazione del club bianconero. Sono Fioranna Vittoria ...