Numeri da record per Sky con Serie B e Premier League a Santo Stefano

(Di martedì 27 dicembre 2022) Un “Boxing Day” doppio è quello che hanno potuto godersi gli appassionati di calcio sui canali Sky Sport, che ha viste protagoniste lae laB. L’emittente satellitare, come spesso è accaduto in questo periodo, ha totalizzatoelevatissimi per quanto riguarda gli ascolti che il 26 dicembre hanno visto superare il L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

TG24.info

DELLE POMPE FUNEBRI A mettere in dubbio la verità di Pechino, dove ufficialmente si sono ...04 dollari di Hong Kong, un livelloper il 2022, "con un'impennata di circa l'80% in due mesi,...... idi oggi ARTICOLO SUCCESSIVO Anticipazioni Beautiful: la puntata di oggi 27 dicembre ... riprese tutte le attività da Presidente 27 Dicembre Attualità Temperaturenegli Stati Uniti: - 57 ... Pontecorvo – Nel 2022 ventimila esami radiologici alla Casa della ... Il supporto di un pubblico da record non è bastato al Bari per evitare la sconfitta nell’ultima gara del girone d’andata, chiudendo così chiuso con un totale di 30 punti ...Cristina Fogazzi - in arte l' Estetista Cinica - è un personaggio sociale ma soprattutto imprenditrice di successo ...