Notti d' Oriente | nei luoghi di Aladdin per i 30 anni del cartoon

(Di martedì 27 dicembre 2022) A trent'dall'uscita di Alladin , il cartone animato ispirato al racconto de 'Le Mille e una notte' Aladino e la lampada meravigliosa , fra i film per le feste più visti in assoluto dai bambini (e ...

TGCOM

La città, una delle più antiche della penisola, è stata per secoli uno dei più importanti porti d', un crocevia di culture e un punto di riferimento lungo le rotte commerciali che univano l'...... che negli anni '90 battagliava tra la conflittualità occidente - medio, internet e la ... il torneo era solo l'occasione per farsi una gita in Italia: i più fecero bisboccia nelle... Notti d'Oriente: nei luoghi di Aladdin per i 30 anni del film Verso la fine del 1992 usciva nelle sale Aladdin, destinato a diventare uno dei classici Disney più amati di sempre. A trent’anni dall’uscita di Alladin, il cartone animato ispirato al racconto de “Le ...La Stat sta promuovendo in sinergia con Il Monferrato e Costa una crociera "ammazza inverno" (titolo: Notti d'Oriente) nei favolosi Emirati arabi a fine febbraio Un ritorno dopo quella per gli abbonat ...