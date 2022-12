Non è stato facile Agnelli ora si sfoga | frase pesantissima davanti a tutta la Juve

(Di martedì 27 dicembre 2022) "Sono convinto che il consiglio di amministrazione abbia lavorato bene, lantus saprà dimostrare in ogni sede le sue buone e legittime ragioni". Ad affermarlo è il presidente uscente dellantus, Andrea, aprendo l'assemblea di bilancio. Le dimissioni dalla presidenza, ha spiegato, sono state decise "per evitare che le scelte assunte potessero essere condizionate dal mio personale coinvolgimento in alcune delle vicende che la società deve affrontare".ha poi parlato del suo passo indietro dalla presidenza bianconera: "Con spirito di servizio ho ritenuto opportuno di fare un passo indietro per evitare che si potesse anche solo pensare che le scelte che dovessero essere assunte da qui in avanti potessero essere condizionate dal mio personale coinvolgimento in alcune delle vicende che la ...

Corriere dello Sport

resta molto da fare: accettare queste proposte in modo amichevole, o in caso contrario sarà l'... che lo scorso giugno aveva criticato la guerra di Putin in Ucraina , ètrovato morto domenica ...... anche se, come confidano più segretari di zona, 'si può certo fare l'esame del sangue a chi ... ma il quadro ècomplicato dalla discesa in campo di Gianni Cuperlo, che ha spezzato il fronte ... L'addio di Agnelli: "Dimettermi non è stato facile. La Juve viene prima di tutto" "La generazione mia e di Bonaccini ha guidato il partito dalla fondazione a oggi e ora è giusto che lasci il passo" dice l'ex ministro della Cultura, che sosterrà l'ex vicepresidente dell'Emilia-Romag ...Il deputato russo Pavel Antov è morto cadendo dal terzo piano dell'hotel in cui alloggiava in India: in passato aveva criticato Vladimir Putin.