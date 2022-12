NoiPa Forze Armate | domani il conguaglio della tredicesima

Leggi su termometropolitico

(Di martedì 27 dicembre 2022) Qualche settimana abbiamo parlato dell’errore sul calcoloper le. Secondo l’ASPMI, il problema è a monte e riguarda la situazione in cui versa l’Ente, alle prese con carenza di personale e di aggiornamento dei sistemi informatici. L’associazione ha richiesto l’intervento del Governo, affinché tali errori non si ripetano nuovamente. C’è da dire che, stando alla prossima Legge di Bilancio, non sembrano esserci notizie positive per la Pubblica Amministrazione e addirittura ci saranno dei tagli al budget del MinisteroGiustizia. Questo si tradurrà in maggiori problemi per la Polizia Penitenziaria, già in affanno per via del sovraffollamento delle carceri e la strutturale mancanza di personale. La data per ilè stata ...