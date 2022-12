Nio EC7 - Oltre 900 km di autonomia per la Suv-coupé elettrica

Leggi su quattroruote

(Di martedì 27 dicembre 2022) In occasione dell'evento Nio Day 2022, la Casa giapponese ha svelato la nuova suv-EC7: si tratta di un prodotto derivato dalla ES7 già in commercio, che sarà effettivamente disponibile sul mercato nella primavera del 2023 in Cina e in seguito anche in altri Paesi. Nella stessa circostanza è stata mostrata anche la seconda generazione della ES8. La EC7 da 940 km di. Lunga 4,96 metri con un passo di 2,96 metri, la EC7 abbina un design slanciato e dinamico a interni dal look premium, nei quali spicca lo schermo Amoled da 12,8" verticale al centro della plancia. Nella carrozzeria sono integrati i 33 sensori (Lidar sul tetto compreso) che permetteranno, in futuro, di attivare le funzionalità di guida automatizzata di livello 4, frutto della piattaforma di intelligenza artificiale Banyan. In, ...