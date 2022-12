Nicola Signorello | morto l' ex sindaco di Roma e ministro Dc | aveva 96 anni

Corriere della Sera

È morto nella serata di Santo Stefano l'ex sindaco di Roma, incarico che aveva ricoperto dal 1985 al 1988. Aveva 96 anni. Lo fanno sapere, in una nota, i figlio Domenico e Clemente.era stato senatore della Repubblica per 5 ...È morto nella serata di santo Stefano, 96 anni, senatore della Democrazia cristiana per 5 legislature, ministro del Turismo e dello Spettacolo nel governo Rumor tra luglio 1973 e marzo 1974, e della Marina Mercantile nel ... È morto Nicola Signorello, ministro Dc ed ex sindaco di Roma AGI - È Donatella Bianchi, 59enne ex presidente del WWf Italia, la candidata ufficiale del Movimento 5 Stelle alla presidenza della Regione Lazio. Sarà lei, che su Rai1 conduce il programma Linea Blu, ...È morto nella serata di Santo Stefano l'ex sindaco di Roma Nicola Signorello, incarico che aveva ricoperto dal 1985 al 1988. Aveva 96 anni. Lo ...