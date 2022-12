Nicola Serafin promosso d.g. della De’ Longhi

(Di martedì 27 dicembre 2022) Via libera del CdaDe’alla nomina dinel ruolo di direttore generale. Entra in carica il prossimo primo gennaio e ottiene le deleghe a ordinaria amministrazione e gestione del gruppo. Il manager è al servizio dell’azienda italiana dal 2000. Precedentemente lavora in Danieli e Benetton. Laureato con lode in Ingegneria meccanica, ha all’attivo un executive master in Business Administration alla London Business School. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

DE' LONGHI Equita Sim conferma rating HOLD e TP di 23 dopo la nomina del nuovo Direttore Generale:. L'azienda, ha optato per una risorsa interna per la sostituzione di Garavaglia.