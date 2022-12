Newcastle | interessamento per Jorginho da parte del club inglese

(Di martedì 27 dicembre 2022) Secondo quanto riportato dal Daly Mail, ilsarebbe sulle tracce diper rinforzare a gennaio il proprio reparto mediano. Il centrocampista azzurro è in scadenza con il Chelsea il prossimo 30 giugno e sta trovando alcune difficoltà per il rinnovo con i blues. Ilcosì potrebbe sfruttare la situazione e tentare il colpo, vista l’impossibilità di arrivare ad Enzo Fernandez. Le alternative per i Magpies sono tuttavia Youri Tielemans del Leicester o Khephren Thuram del Nizza. SportFace.

