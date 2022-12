Neve e gelo negli Usa | sale a 64 il bilancio dei morti La speranza della governatrice di New York | «Qualcosa inizia a migliorare» – I video

(Di martedì 27 dicembre 2022) Ildelle vittimetempesta che sta colpendo gli Stati Unitia 64. Lo riferisce Msnbc specificando che la zona più colpita resta ancora quella di Buffalo, nello stato di New, dove isono stati almeno 28. Migliaia di persone sono ancora senza elettricità: nella città ancora 4mila case sono senza energia e riscaldamento. Nel frattempo, il servizio meteo locale ha avvisato la cittadinanza che continuerà a scendere ancora. Gli Stati che hanno riportato vittime a causa del ciclone sono anche Colorado, Illinois, Kansas, Kentucky, Michigan, Missouri, Nebraska, New, Ohio, Oklahoma, Tennessee e Wisconsin. Gran parte deisono stati trovati intrappolati nelle loro auto, in casa o sotto cumuli di. ...

iLMeteo.it

Leggi Anche Tempeste artiche sugli Stati Uniti, almeno 48 morti per ilLeggi Anche Stati Uniti paralizzati da: 28 morti per la tempesta d'inverno - L'appello: 'Risparmiate energia' A ...dal Canada fino al Messico! Solo nello Stato di New York sono finora 28 i decessi registrati da attribuire allae aldei giorni scorsi, con Buffalo la città più colpita. Alcune delle ... Meteo Epifania: neve e gelo nella calza della Befana! Vediamo il colpo di scena dell'ultimo aggiornamento Meteo per Mercoledì 28 Dicembre 2022, Porto Ercole. Giornata caratterizzata da nuvolosità di passaggio, temperatura minima 11°C, massima 15°C ...Gli USA sono ancora nella morsa della tempesta artica. A Buffalo sono caduti oltre 2 metri di neve. Ecco le ultime news sulle problematiche presenti ...