Nelle violenze in Iran morta una dodicenne | il governo italiano convocherà l’ambasciatore

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 27 dicembre 2022) L’Italiaal più prestodeldi Teheran per esprimere la sua condanna per gli omicidi e lecontro i manifestanti in. È quanto trapela in queste ore da fonti del. La convocazione deliano non potrà avvenire oggi stesso solo perché il nuovo ambasciatore non ha ancora presentato le sue credenziali al Quirinale. La convocazione pertanto avverrà non appena sarà diplomaticamente possibile.in, Raisi minaccia chi protesta: “Non avremo misericordia” Il comandante in capo delle forze di poliziaiane ha confermato la notizia dell’uccisione di Saha Etebari, una bambina di 12 anni, colpita dal fuoco degli agenti del regime ...