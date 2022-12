Natale | vescovo si addormenta e salta la messa di mezzanotte | “La sveglia non ha suonato”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 dicembre 2022) Non ha sentito lae non ha celebrato ladi, mentre i fedeli lo aspettavano in chiesa il 25 dicembre. Si tratta di Monsignor Corrado Pizziolo,di Vittorio Veneto, in provincia di Treviso. I fedeli, nella notte di, non vedendolo arrivare, si sono preoccupati e hanno pensato al peggio. Il cellulare delha squillato a lungo: decine diggi e diverse telefonate senza risposta. Ma in realtà ilaveva sbagliato a puntare la: invece di metterla alle 22:50, l’haalle 10:50. A svelare l’imprevisto è stato lo stesso, il giorno dopo, nel corso delladel giorno, spiegando che “non dobbiamo avere orrore dei nostri ...