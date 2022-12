Natale tiepido E non è finita qui ' Niente freddo per altri 10 giorni' - Cronaca - lanazione it

LA NAZIONE

Prosegue anche a San Silvestro la stagione anomala con temperature diurne costantemente sopra i 1516 gradi . Il Lamma: 'Non sono previste incursioni di aria fredda neanche all'inizio dell'anno, forse ...Mai come stavolta un, una clamorosa primavera in anticipo, o un autunno che tarda ad andar via. Per la gioia anche dei tanti chioschi e dei ristoranti, molti dei quali perhanno ... Natale tiepido E non è finita qui "Niente freddo per altri 10 giorni" Natale a Napoli per Stefano De Martino e Belen, pranzo nella villa di Posillipo affacciata sul mare. La coppia ha trascorso le vacanze con il figlio Santiago e la piccola Luna Marì, in compagna di fam ...E' stato stimato che in quasi 8 case su 10 (77%) si riciclano a tavola gli avanzi di cenoni e pranzi di Natale che vengono riutilizzati in cucina anche ...