Nasdaq | un’altra chiusura in rosso Per Tesla la peggior seduta da aprile

(Di martedì 27 dicembre 2022) La volatilità sui mercati resta elevata, consigliando prudenza agli investitori. Piazza Affari sotto la parità in attesa del via libera alle Legge di Bilancio. Euro a 1,06 dollari, risale il petrolio con la decisione di Pechino di abolire la quarantena per i visitatori in ingresso