Napoli | tutto fatto per il rinnovo di Lobotka fino al 2027 | guadagnerà 3 5 milioni all’anno

SOS Fanta

Tutte le news sul calciomercatoe sulCalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie...30 Sassuolo - Sampdoria 14:30 Spezia - Atalanta 14:30 Torino - Verona 16:30 Roma - Bologna 16:30 Lecce - Lazio 18:30 Cremonese - Juventus 18:30 Fiorentina - Monza 20:45 Inter -20:45 Udinese - ... Napoli, tutto fatto per il rinnovo di Lobotka: manca solo l’annuncio, i dettagli Migliaia di giovani hanno invaso le strade della city per il brunch della vigilia. Prese d’assalto le zone della movida: da Chiaia al centro storico, fino alla collina del Vomero. Un mezzo ...Rafa Benitez, ex allenatore di Napoli e Inter, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Repubblica. Come si gestisce una pausa lunga cinquanta giorni "È abbastanza per recuperare, mentalmen ...